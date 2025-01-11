ما القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الأرض في السعودية بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت...

يقف جمهور ريال مدريد وبرشلونة على أعتاب واحدة من أهم مباريات الموسم الكروي ليس فقط في إسبانيا ولكن في أوروبا كلها، لأن كلاسيكو الأرض في السعودية سيجمع القطبين في نهائي السوبر الإسباني 2025.

الفريق الكتالوني كان قد تغلب على أتلتيك بيلباو في نصف النهائي الأول بهدفين نظيفين، سجلهما كل من جافي ولامين يامال.

بينما ريال مدريد فقد مزق شباك ريال مايوركا بثلاثية نظيفة تناوب عليها كل من جود بيلينجهام ورودريجو إضافة إلى هدف ثالث سجله لاعب مايوركا مارتين فاليخينت خطأ في مرمى فريقه.

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وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلوة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025؟

موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 هو الأحد 12 يناير 2025 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025؟

تذاع مباريات كأس السوبر الإسباني على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 على شاشتها.

وسوف يتم إذاعة المباراة عبر قناة SSC News HD المفتوحة بجانب قناة MBC مصر 2 المفتوحة.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

كما يقوم موقع "جول دوت كوم" بنقل البث المباشر للمباراة.