الدوري الإيطالي
team-logoكريمونيزي
Stadio Giovanni Zini
team-logoنابولي
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد جيوفاني زيني لاستقبال مباراة مهمة تجمع كريمونيسي ونابولي ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يحتل الأزوري المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعد خسارته المفاجئة في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام أودينيزي، ولكن الفارق بينه وبين الصدارة نقطتين فقط، حيث يحتل الإنتر المركز الأول برصيد 33 نقطة، ومن بعده ميلان في الوصافة برصيد 32 نقطة، لذا من المتوقع أن يدخل اللقاء وعينه على الثلاثة نقاط.

على الجانب الآخر يحتل كريمونيسي المركز الـ 11، برصيد 21 نقطة، وهو يُقدم أداءً جيداً حتى الآن، حيث لم يتعرض سوى لخمسة هزائم فقط في 16 جولة خاضها ضمن بطولة الدوري، لذا فمن المتوقع أن تكون المباراة قوية وصعبة على الطرفين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة كريمونيسي ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة كريمونيسي ونابولي في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 28 ديسمبر 2025، على استاد جيوفاني زيني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
Stadio Giovanni Zini

ما القنوات الناقلة لمباراة كريمونيسي ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كريمونيسي ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvأحمد الحامد

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كريمونيسي ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كريمونيسي ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كريمونيسي ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة كريمونيزي ضد نابولي

كريمونيزيHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestنابولي
1
إميل أوديرو
15
ماتيو بيانشيتي
6
فيدريكو باسكيروتو
24
فيليبو تيراتشيانو
32
مارتين بايرو
3
جيوسيبي بيتزيلا
4
توماسو باربييري
38
وارين بوندو
27
جاري فاندبوت
10
جيمي فاردي
90
فيدريكو بونازولا
32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
13
أمير رحماني
22
جيوفاني دي لورينزو
5
خوان
68
ستانيسلاف لوبوتكا
37
ليوناردو سبينازولا
7
دافيد نيريس
21
ماتيو بوليتانو
8
سكوت مكتوميناي
20
إليف إلماس
19
راسموس هويلوند

3-4-2-1

نابوليAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دافيدي نيكولا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج كريمونيسي ونابولي في المباريات الأخيرة

كريمونيسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات كريمونيسي ونابولي في المباريات الخمس الأخيرة

كريمونيسي

آخر 4 مباريات

نابولي

1

انتصار

1

تعادل

2

انتصاران

4

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/4
سجل كلا الفريقين
2/4

ترتيب كريمونيسي ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

0