ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وعمان في كأس الخليج العربي خليجي 26 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة قطر وعمان في كأس الخليج العربي 26 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تنطلق نسخة جديدة من كأس الخليج العربي باستضافة الكويت خليجي 26 في مناسبة منتظرة من كل المنتخبات والجماهير الخليجية والعربية بشكل عام.

ويخوض منتخبي قطر وعمان مواجهة قوية في الجولة الثانية من دور المجموعات، وكان المنتخب العُماني قد تعادل في جولته الأولى أمام المنتخب الكويتي المستضيف، على الجانب الآخر تعادل أيضاً العنابي مع الإمارات، لتشتعل المجموعة الأولى أكثر، وقد تحدد هذه المباراة الكثير من هوية المتأهلين للدور القادم.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة قطر وعمان في خليجي 26 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة قطر وعمان في خليجي 26؟

موعد مباراة قطر وعمان في خليجي 26 هو يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:25 مساء بتوقيت السعودية، 18:25 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وعمان في خليجي 26؟

تذاع مباراة قطر وعمان في خليجي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، دبي الرياضية، والشارقة الرياضية.

كيف تشاهد مباراة قطر وعمان في خليجي 26 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس الخليج العربي 26 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد" أو متابعة تطبيق "شوووف" أو البث المباشر لقنوات الكويت الرياضية وتطبيق STC وSTARZPLAY.

المباراة قطر - عمان التاريخ الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 الموعد 18:25 الإمارات، 17:25 السعودية الملعب جابر الأحمد الدولي