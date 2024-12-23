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أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وعمان في كأس الخليج العربي خليجي 26 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلةكأس الخليجعمان v قطرعمانقطر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة قطر وعمان في كأس الخليج العربي 26 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تنطلق نسخة جديدة من كأس الخليج العربي باستضافة الكويت خليجي 26 في مناسبة منتظرة من كل المنتخبات والجماهير الخليجية والعربية بشكل عام.

ويخوض منتخبي قطر وعمان مواجهة قوية في الجولة الثانية من دور المجموعات، وكان المنتخب العُماني قد تعادل في جولته الأولى أمام المنتخب الكويتي المستضيف، على الجانب الآخر تعادل أيضاً العنابي مع الإمارات، لتشتعل المجموعة الأولى أكثر، وقد تحدد هذه المباراة الكثير من هوية المتأهلين للدور القادم.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة قطر وعمان في خليجي 26 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة قطر وعمان في خليجي 26؟

موعد مباراة قطر وعمان في خليجي 26 هو يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:25 مساء بتوقيت السعودية، 18:25 بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وعمان في خليجي 26؟

تذاع مباراة قطر وعمان في خليجي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، دبي الرياضية، والشارقة الرياضية.

كيف تشاهد مباراة قطر وعمان في خليجي 26 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس الخليج العربي 26 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد" أو متابعة تطبيق "شوووف" أو البث المباشر لقنوات الكويت الرياضية وتطبيق STC وSTARZPLAY.

المباراةقطر - عمان
التاريخالثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الموعد18:25 الإمارات، 17:25 السعودية
الملعبجابر الأحمد الدولي
القنوات الناقلةالمعلقون
الكويت الرياضيةأحمد المعمري
الكويت الرياضية 2طارق الملا
العراقية الرياضيةعلي عنب
SSC NEWSفهد عريشي
مشاري القرني
الكأس 1أحمد الطيب
دبي الرياضيةعبد الله السعدي
الرابعة 1ادريس زيتوني
الرابعة 2حسام الوائلي
عمان الرياضيةمحمد الريامي
البث عبر الإنترنتشاهد
STARZPLAY
شوووف
جول دوت كوم
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