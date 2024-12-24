بث مباشر: شاهد مباراة عمان وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26

تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة عمان وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر مبارك الحمد الصباح ..

يتزين ستاد جابر الأحمد الصباح لاستضافة مواجهة قوية تجمع بين منتخبي عُمان وقطر ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي 26.

المباراة تأتي في وقت حساس لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق فوزه الأول في البطولة بعد تعادل كل منهما في الجولة الأولى بهدف لمثله، حيث يدخل المنتخبان اللقاء وعينهما على تحقيق الفوز الذي سيقرب أحدهما من التأهل إلى نصف النهائي.

المنتخب العماني يسعى لمواصلة مستوياته المميزة التي أظهرها في السنوات الأخيرة، ويعتمد على لاعبيه الشباب وخبراتهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

بينما يحاول المنتخب القطري استعادة بريقه وتقديم أداء يليق بسمعته كأحد المنتخبات البارزة في المنطقة، حيث يتطلع لاستغلال هذه المباراة للعودة إلى طريق الانتصارات.

وتشهد المجموعة الأولى توازنًا كبيرًا، حيث تتساوى جميع فرقها برصيد نقطة واحدة بعد تعادل عُمان مع الكويت، وقطر مع الإمارات مما يجعل مباراة عُمان وقطر ذات أهمية قصوى، إذ قد يكون الفوز فيها حاسمًا في تحديد ملامح المتأهلين عن المجموعة.

ما القنوات الناقلة لمباراة عمان وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة عمان وقطر في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

تشكيل عمان ضد قطر في كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب رشيد جابر بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-2-3-1 حراسة المرمى إبراهيم المخيني خط الدفاع علي البوسعيدي – أحمد الخميسي – محمد المسلمي – أمجد الحارثي المحور حارب السعدي – أرشد العلوي خط الوسط المنذر العلوي – جميل اليحمدي - عبدالرحمن المشيفيري خط الهجوم عصام الصبحي

تشكيل قطر ضد عمان في كأس الخليج العربي خليجي 26

ويدخل المدرب لويس جارسيا المباراة بالتشكيل التالي:-