مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة عمان وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26

عمان v قطركأس الخليجعمانقطرالقنوات الناقلة

تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة عمان وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر مبارك الحمد الصباح ..

شاهد البث المباشر لمباراة عمان وقطر في خليجي 26 من هنا

يتزين ستاد جابر الأحمد الصباح لاستضافة مواجهة قوية تجمع بين منتخبي عُمان وقطر ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي 26.

المباراة تأتي في وقت حساس لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق فوزه الأول في البطولة بعد تعادل كل منهما في الجولة الأولى بهدف لمثله، حيث يدخل المنتخبان اللقاء وعينهما على تحقيق الفوز الذي سيقرب أحدهما من التأهل إلى نصف النهائي.

المنتخب العماني يسعى لمواصلة مستوياته المميزة التي أظهرها في السنوات الأخيرة، ويعتمد على لاعبيه الشباب وخبراتهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

بينما يحاول المنتخب القطري استعادة بريقه وتقديم أداء يليق بسمعته كأحد المنتخبات البارزة في المنطقة، حيث يتطلع لاستغلال هذه المباراة للعودة إلى طريق الانتصارات.

المباريات التالية

وتشهد المجموعة الأولى توازنًا كبيرًا، حيث تتساوى جميع فرقها برصيد نقطة واحدة بعد تعادل عُمان مع الكويت، وقطر مع الإمارات مما يجعل مباراة عُمان وقطر ذات أهمية قصوى، إذ قد يكون الفوز فيها حاسمًا في تحديد ملامح المتأهلين عن المجموعة.

ما القنوات الناقلة لمباراة عمان وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة عمان وقطر في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
عمان - قطرالثلاثاء 24 ديسمبر 2024
17:25 السعودية، 18:25 الإمارات		الكويت الرياضيةأحمد المعمريجابر الأحمد الدولي
الكويت الرياضية 2طارق الملا
العراقية الرياضيةعلي عنب
SSC NEWS مشاري القرني
فهد عريشي
الكأس 1أحمد الطيب
أبو ظبي الرياضية 1بلال علام
الشارقة الرياضيةعبد الحميد الجسمي
دبي الرياضية 1عبدالله السعدي
الرابعة 1إدريس زيتوني
الرابعة 2حسام الوائلي
عمان الرياضيةمحمد الريامي
البحرين الرياضيةسلمان الحدي

تشكيل عمان ضد قطر في كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب رشيد جابر بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-2-3-1
حراسة المرمىإبراهيم المخيني
خط الدفاععلي البوسعيدي – أحمد الخميسي – محمد المسلمي – أمجد الحارثي
المحورحارب السعدي – أرشد العلوي
خط الوسطالمنذر العلوي – جميل اليحمدي - عبدالرحمن المشيفيري
خط الهجومعصام الصبحي

تشكيل قطر ضد عمان في كأس الخليج العربي خليجي 26

ويدخل المدرب لويس جارسيا المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-3-3
حراسة المرمىمشعل برشم
خط الدفاعالهاشمي الحسين - لوكاس ميندز - سلطان البريك - عبدالله يوسف
خط الوسطجاسم جابر - أحمد فتحي - إبراهيم الحسن
خط الهجومأكرم عفيف - المعز علي - مبارك شنان
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