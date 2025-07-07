ما القنوات الناقلة لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب ميتلايف، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين فلومينينسي وتشيلسي، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان فلومينينسي، قد وصل إلى نصف النهائي بعد التغلب على الهلال بعد مباراة مثيرة ودرامية، انتهت بفوز الفريق البرازيلي، بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر، حجز البلوز مقعده في نصف النهائي بعد مباراة قوية انتهت بفوز تشيلسي، بهدفين مقابل هدف أيضًا.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN، وستكون الشبكة هي الناقلة "الحصري" لمباراة فلومينينسي وتشيلسي، في نصف النهائي.

كيف تشاهد مباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بشكل "حصري" من خلالها.

المباراة فلومينينسي - تشيلسي التاريخ الثلاثاء 8 يوليو 2025 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب ميتلايف

القنوات الناقلة التعليق DAZN خالد الغول

كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية MetLife Stadium, New Jersey

الإصابات والغائبون في مباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات 22 خوان فريتس

8 ماتيوس مارتينيلي الإصابات والإيقافات 9 ليام ديلاب

6 ليفي كولويل

نتائج فلومينينسي وتشيلسي في المباريات الأخيرة