ما القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحل إنتر ميامي ضيفًا على سينسيناتي، الخميس بملعب تي كيو إل، ضمن منافسات الدوري الأمريكي 2025.

إنتر ميامي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 38 نقطة ويسعى للمضي قدمًا بشكل جيد في النتائج.

في المقابل، يحتل سينسيناتي وصافة ترتيب مجموعة الشرق برصيد 42 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن فريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي لعب 3 مباريات أقل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الخميس 17 يوليو 2025 على ملعب تي كيو إل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر وبتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، إلا أن قناة دبي الرياضية، أعلنت عن إذاعة بعض مباريات البطولة.

كيف تشاهد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق "Apple TV" يمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 من خلاله عبر أجهزتك المختلفة.

المباراة سينسيناتي - إنتر ميامي التاريخ الخميس 17 يوليو 2025 موعد المباراة 02:30 مصر والسعودية الملعب تي كيو إل القنوات الناقلة Apple TV

الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي TQL Stadium

الإصابات والغائبون في مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج سينسيناتي وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025