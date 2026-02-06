ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد مابي مباراة مهمة تجمع ساسوولو وإنتر ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحافظ النيراتزوري على الصدارة برصيد 55 نقطة، بعد الانتصار في اللقاء الأخير على كريمونيسي بهدفين نظيفين، ويسعى الإنتر للحفاظ على نغمة الانتصارات والتمسك بصدارة السيري آ.

على الجانب الآخر يحتل ساسوولو المركز الـ 11 برصيد 29 نقطة، ويحتاج لتحسين مركزه في ظل المنافسة الشرسة بمنتصف الجدول، وبالتأكيد سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية في اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة ساسوولو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ساسوولو وإنتر في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 8 فبراير 2026، على استاد مابي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي ستاديو سيتا ديل تريكولور

ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ساسوولو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ساسوولو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ساسوولو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ساسوولو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج ساسوولو وإنتر في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات ساسوولو وإنتر الأخيرة

ترتيب ساسوولو وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026