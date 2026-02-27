Goal.com
مباشر
الدوري الإيطالي
team-logoروما
الأولمبيكو
team-logoيوفنتوس
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما ويوفنتوس ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية صعبة للغاية، إذ توقف رصيد البيانكونيري عند النقطة 46 بعد خسارته في الجولتين السابقتين أمام إنتر وكومو، ليصبح في المركز الخامس، ويحتاج السيدة العجوز لاستعادة توازنه لمواصلة مطاردة السكوديتو، أو على الأقل حجز مقعد في دوري الأبطال.

بينما يمتلك روما 50 نقطة، واحتل المركز الرابع بعد تعثر يوفنتوس، وبعد أن تعادل مع نابولي في الجولة 25، قبل أن ينتصر على كريمونيسي بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة، ويطمح في المحافظة على مركزه ومطاردة الآزوري وميلان، ولذا سيكون لقاء قوي بين الفريقين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما ويوفنتوس في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 1 مارس 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
الأولمبيكو

ما القنوات الناقلة لمباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة روما ضد يوفنتوس

روماHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestيوفنتوس
99
ميل سفيلار
87
دانييلي غيلاردي
23
جيانلوكا مانشيني
5
إيفان نديكا
7
لورينزو بيليجريني
43
ويسلي
17
كواديو كونيه
19
زكي شيليك
97
بريان زاراجوزا
4
بريان كريستانتي
14
دونيايل مالين
16
ميشيل دي جريجوريو
6
ليويد كيلي
4
فيدريكو غاتي
3
جليسون بريمر
27
أندريا كامبياسو
22
ويستون ماكيني
19
كيفرين تورام
8
تيون كوبمينرس
10
كينان يلدز
21
فابيو ميريتي
20
لويس أوبيندا

3-4-2-1

يوفنتوسAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج روما ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/14
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات روما ويوفنتوس الأخيرة

روما

آخر 5 مباريات

يوفنتوس

0

انتصار

3

تعادلات

2

انتصاران

3

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026

0