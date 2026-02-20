ما القنوات الناقلة لمباراة روما وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وكريمونيسي ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الجيلاروسي 47 نقطة، ويحافظ على مركزه الرابع على الرغم من تعادله أمام نابولي في الجولة السابقة، ويظل الفارق بينه وبين الآزوري 3 نقاط، ولا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو الذي يتأخر عنه بفارق 14 نقطة كاملة.

بينما يحتل كريمونيسي المركز الـ16، ويحتاج لكل نقطة يستطيع جمعها للابتعاد عن مراكز الهبوط، كما استطاع أن يتعادل مع جنوى بنتيجة سلبية في الجولة السابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما وكريمونيسي في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 22 فبراير 2026، على استاد الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة روما وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج روما وكريمونيسي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات روما وكريمونيسي الأخيرة

ترتيب روما وكريمونيسي في الدوري الإيطالي 2025-2026