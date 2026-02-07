ما القنوات الناقلة لمباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وكالياري ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

وقف رصيد الجيلاروسي عند النقطة 43، بعد خسارته في الجولة السابقة أمام أودينيزي، ليصبح في المركز الخامس ويفقد مركزه لصالح يوفنتوس، وبالتأكيد يسعى الذئاب لتصحيح المسار وعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على السكوديتو.

على الجانب الآخر يحتل كالياري المركز الـ 12 برصيد 28 نقطة، ويطمح في تقديم عروض جيدة والخروج بنتيجة إيجابية، خاصة بعد آن أرتفعت معنوياتهم آثر الانتصار في الجولة السابقة على فيرونا برباعية نظيفة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما وكالياري في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الإثنين 9 فبراير 2026، على ملعب الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي ستاديو أوليمبيكو، روم

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج روما وكالياري في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات روما وكالياري الأخيرة

ترتيب روما وكالياري في الدوري الإيطالي 2025-2026