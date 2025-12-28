تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoروما
ستاديو أوليمبيكو، روم
team-logoجنوى
شاهد مباريات الدوري الإيطالي عبر
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وجنوى في ختام الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل الجيلاروسي المركز الخامس برصيد 30 نقطة، وعلى الرغم من ذلك فإن الفارق بينه وبين الصدارة لا يتعدى الـ6 نقاط في حال انتصر إنتر على أتالانتا، لذا فبالتأكيد يسعى الذئاب لتحقيق النقاط الثلاثة للدخول إلى المربع الذهبي على حساب يوفنتوس.

على الجانب الآخر يحتل جنوى المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، ويصارع لحصد النقاط من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط في نهاية مشوار السيري آ.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما وجنوى في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الإثنين 29 ديسمبر 2025، على استاد أولمبياكوس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
ستاديو أوليمبيكو، روم

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvعبد الله السعدي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 شاهد الدوري الإيطالي عبر stc tv بـ15 ريال فقطاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة روما ضد جنوى

روماHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

3-5-2

Home team crestجنوى
99
ميل سفيلار
23
جيانلوكا مانشيني
24
جان زيولكوفسكي
22
ماريو هيرموسو
17
كواديو كونيه
4
بريان كريستانتي
35
توماسو بالدانزي
43
ويسلي
18
ماتياس سولي
19
زكي شيليك
21
باولو ديبالا
39
دانييل سوماريفا
27
اليساندرو ماركاندالي
34
S. Otoa
22
يوهان فاسكيز
3
أرون مارتين
15
بروك نورتون-كوفي
32
مورتن فريندروب
17
رسلان مالينوفسكي
77
ميكائيل إليرتسون
29
لورنزو كولومبو
9
فيتينيا

3-5-2

جنوىAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دانييلي دي روسي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج روما وجنوى في المباريات الأخيرة

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

جنوى
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات روما وجنوى في المباريات الخمس الأخيرة

روما

آخر 5 مباريات

جنوى

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

7

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0