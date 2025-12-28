ما القنوات الناقلة لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد الأولمبيكو لاستقبال مباراة مهمة تجمع روما وجنوى في ختام الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل الجيلاروسي المركز الخامس برصيد 30 نقطة، وعلى الرغم من ذلك فإن الفارق بينه وبين الصدارة لا يتعدى الـ6 نقاط في حال انتصر إنتر على أتالانتا، لذا فبالتأكيد يسعى الذئاب لتحقيق النقاط الثلاثة للدخول إلى المربع الذهبي على حساب يوفنتوس.

على الجانب الآخر يحتل جنوى المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، ويصارع لحصد النقاط من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط في نهاية مشوار السيري آ.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما وجنوى في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الإثنين 29 ديسمبر 2025، على استاد أولمبياكوس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي ستاديو أوليمبيكو، روم

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv عبد الله السعدي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج روما وجنوى في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات روما وجنوى في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب روما وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026