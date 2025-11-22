تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoإنتر
جيوسيبي ميازا
team-logoميلان
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ديربي ميلانو بين إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب جيوسيبي مياتزا، لاستقبال مباراة ديربي الغضب، التي تجمع بين قطبي مدينة ميلانو إنتر وميلان لحساب الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية بين الفريقين، إذ يحتل إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن ميلان الثالث برصيد 22 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وميلان، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 23 نوفمبر 2025، على ملعب جيوسيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
جيوسيبي ميازا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة STC حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة بتعليق فارس عوض.

القنوات الناقلةالتعليق
STC TVفارس عوض

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "STC TV".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

تشكيلات إنتر ضد ميلان

إنترHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-5-2

Home team crestميلان
1
يان سومر
15
فرانشيسكو آتشيربي
25
مانويل أكانجي
95
أليساندرو باستوني
32
فيديريكو ديماركو
20
هاكان تشالهان أوغلو
23
نيكولو باريلا
8
بيتار سوسيتش
30
كارلوس أوجوستو
9
ماركوس تورام
10
C
لاوتارو مارتينيز
16
C
مايك ماينان
46
ماتيو غابيا
23
فيكايو توموري
31
ستراهينيا بافلوفيتش
33
دافيد بارتيساغي
19
يوسف فوفانا
12
أدريان رابيو
56
أليكسيس ساليمايكيرس
14
لوكا مودريتش
11
كريستيان بوليسيتش
10
رافائيل لياو

3-5-2

ميلانAway team crest

إنتر
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

ميلان
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إنتر وميلان في المباريات الأخيرة

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات إنتر وميلان في المباريات الخمس الأخيرة

إنتر

آخر 5 مباريات

ميلان

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

0