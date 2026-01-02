ما القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن المركب الرياضي محمد الخامس، مباراة قوية بين تونس ومالي، ضمن مواجهات دور الـ 16 من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وتأهل المنتخب التونسي وصيفًا للمجموعة الثالثة خلف نيجيريا بعد الفوز على أوغندا والخسارة أمام النسور الخضراء والتعادل في المباراة الأخيرة ضد تنزانيا.

أما مالي فلم يحقق أي انتصار حتى الآن، إذ تعادل في ثلاث مواجهات ضد زامبيا والمغرب وجزر القمر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تونس ومالي في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا 2025، هو السبت 3 يناير 2026، على المركب الرياضي محمد الخامس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت المغرب وتونس، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

كأس أمم إفريقيا - Africa Cup of Nations Final Stage Stade Mohamed V

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تونس ومالي في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تونس ومالي في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس ومالي في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة تونس ومالي في كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة مالي ضد تونس التشكيل المتوقع البدلاء المدرب توم سينتفيت التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سامي الطرابلسي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج تونس ومالي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات تونس ومالي الأخيرة