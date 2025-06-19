ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين تشيلسي وفلامنجو، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

الفريقان انتصرا في الجولة الأولى، تشيلسي فاز على لوس أنجلوس إف سي بثنائية نظيفة، وبنفس النتيجة فاز فلامنجو على الترجي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلامنجو، في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

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ما موعد مباراة تشيلسي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة تشيلسي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الجمعة 20 يونيو 2025، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN .

كيف تشاهد مباراة تشيلسي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة تشيلسي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة تشيلسي - فلامنجو التاريخ الجمعة 20 يونيو 2025 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب لينكون فاينانشال فيلد