ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب لينكون فاينانشال فيلد، مباراة هامة وقوية تجمع بين تشيلسي والترجي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

الفريقا يدخلان المباراة المصيرية بنفس الرصيد من النقاط وهو 3 نقاط، وسيكفي تعادل أي منهما أو فوزه لضمان الصعود إلى الدور الثاني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية، الثانية بتوقيت تونس.

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN .

كيف تشاهد مباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة تشيلسي والترجي في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة تشيلسي - الترجي التاريخ الأربعاء 25 يونيو 2025 موعد المباراة 04:00 مصر والسعودية، 02:00 تونس الملعب لينكون فاينانشال فيلد