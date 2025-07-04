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بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة بالميراس وتشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بالميراس v تشيلسيالقنوات الناقلةكأس العالم للأنديةبالميراستشيلسي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بالميراس وتشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين بالميراس وتشيلسي، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان بالميراس، قد نجح في حجز مقعده في ربع نهائي البطولة، بعد التغلب على مواطنه بوتافوجو، بهدف نظيف.

أما على الجانب الآخر تشيلسي، قد تغلب على بنفيكا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بالميراس وتشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة بالميراس وتشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، هو يوم السبت 5 يوليو 2025، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بالميراس وتشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كيف تشاهد مباراة بالميراس وتشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة بالميراس وتشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
المباراةبالميراس - تشيلسي
التاريخالسبت 5 يوليو 2025
موعد المباراة04:00 مصر والسعودية
الملعبلينكون فاينانشال فيلد
القنوات الناقلةالتعليق
DAZNخالد الغول
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كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية
Lincoln Financial Field

الإصابات والغائبون في مباراة بالميراس وتشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج بالميراس وتشيلسي في المباريات الأخيرة

بالميراس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تشيلسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5