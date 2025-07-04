تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العالم للأندية
team-logo
Mercedes-Benz Stadium
team-logo
شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

باريس سان جيرمان v بايرن ميونخالقنوات الناقلةكأس العالم للأنديةباريس سان جيرمانبايرن ميونخ

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب مرسيدس بنز، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان باريس سان جيرمان، قد نجح في حجز مقعده في ربع نهائي البطولة، بعد التغلب على إنتر ميامي، بأربعة أهداف دون رد.

أما على الجانب الآخر بايرن ميونخ، قد تغلب على فلامنجو، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، هو يوم السبت 5 يوليو 2025، على ملعب مرسيدس بنز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كما حصلت شبكة قنوات MBC على حقوق إذاعة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة بالميراس وتشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
المباراةباريس سان جيرمان - بايرن ميونخ
التاريخالسبت 5 يونيو 2025
موعد المباراة19:00 مصر والسعودية
الملعبمرسيدس بنز
القنوات الناقلةالتعليق
DAZNحماد العنزي
MBC أكشنفهد العتيبي
MBC مصر 2فارس عوض
شاهدفهد العتيبي
crest
كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية
Mercedes-Benz Stadium

الإصابات والغائبون في مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في المباريات الأخيرة

باريس سان جيرمان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
0/5

بايرن ميونخ
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
20/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5