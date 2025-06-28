تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العالم للأندية
team-logo
Mercedes-Benz Stadium
team-logo
شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلةكأس العالم للأنديةباريس سان جيرمان v إنتر مياميباريس سان جيرمانإنتر ميامي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب مرسيدس بنز، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025.

باريس سان جيرمان تصدر مجموعته أمام بوتافوجو وأتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز، بينما حل إنتر ميامي وصيفًا في المجموعة التي ضمت بالميراس وبورتو والأهلي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأحد 29 يونيو 2025، على ملعب مرسيدس بنز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN .

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
اشترك الآن
المباراةباريس سان جيرمان - إنتر ميامي
التاريخالأحد 29 يونيو 2025
موعد المباراة19:00 مصر والسعودية
الملعبمرسيدس بنز
القنوات الناقلةالتعليق
DAZNيزيد مواقي
crest
كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية
Mercedes-Benz Stadium

الإصابات والغائبون في مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

باريس سان جيرمان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
0/5

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5