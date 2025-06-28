ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب مرسيدس بنز، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025.

باريس سان جيرمان تصدر مجموعته أمام بوتافوجو وأتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز، بينما حل إنتر ميامي وصيفًا في المجموعة التي ضمت بالميراس وبورتو والأهلي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأحد 29 يونيو 2025، على ملعب مرسيدس بنز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN .

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة باريس سان جيرمان - إنتر ميامي التاريخ الأحد 29 يونيو 2025 موعد المباراة 19:00 مصر والسعودية الملعب مرسيدس بنز

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الإصابات والغائبون في مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

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