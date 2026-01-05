ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب إنيو تارديني مباراة مهمة تجمع بارما وإنتر ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل النيراتزوري الصدارة برصيد 39 نقطة، بعد الفوز على بولونيا في الجولة السابقة، ليستمر في التربع على عرش صدارة السيري آ بفارق نقطة واحدة فقط عن ميلان، لذا فبالتأكيد يسعى الإنتر للفوز للمحافظة على مركزه الأول.

على الجانب الآخر يحتل بارما المركز الـ 15 برصيد 18 نقطة، وعلى الرغم من أنه يُعد بعيداً بشكل نسبي عن مراكز الهبوط، ولكن بالتأكيد سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية في لقاءه أمام الأفاعي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بارما وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة بارما وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بارما وإنتر في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأربعاء 7 يناير 2026، على استاد إنيو تارديني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي ستاديو إينيو تارديني

ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بارما وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv أحمد الحامد

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بارما وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بارما وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بارما وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج بارما وإنتر في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات بارما وإنتر الأخيرة

ترتيب بارما وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026