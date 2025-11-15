تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
team-logoإيطاليا
سان سيرو
team-logoالنرويج
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل منتخب النرويج ضيفاً على نظيره منتخب إيطاليا في مواجهة قوية ضمن الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

المنتخب النرويجي ضمن الوصول "عمليًا" إلى كأس العالم، بينما ينتظر الإيطاليون معجزة حقيقية للفوز بنتيجة قياسية على رفاق هالاند قوامها 17 هدفًا للتأهل!.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، على ملعب سان سيرو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساء بتوقيت الإمارات.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا - المجموعة 9
سان سيرو

ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة إيطاليا والنرويج عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

beIN SPORTS 1علي سعيد الكعبي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

تشكيلات إيطاليا ضد النرويج

إيطالياHome team crest

3-1-4-2

التشكيل

4-1-4-1

Home team crestNOR
1
C
جيانلويجي دوناروما
21
أليساندرو باستوني
23
جيانلوكا مانشيني
22
جيوفاني دي لورينزو
5
مانويل لوكاتيلي
3
فيديريكو ديماركو
8
دافيد فراتيسي
18
نيكولو باريلا
7
ماتيو بوليتانو
9
ماتيو ريتيغي
15
فرانشيسكو بيو إسبوزيتو
1
أوريان هاسكيولد نايلاند
17
T. Heggem
14
جوليان رايرسون
5
دافيد مولر وولف
3
كريستوفر اجر
6
باتريك بيرج
18
كريستيان ثورستفيدت
7
ألكسندر سورلوث
20
أنطونيو نوسا
8
ساندر بيرج
9
C
إرلينج هالاند

4-1-4-1

NORAway team crest

إيطاليا
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • جينارو غاتوسو

NOR
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • ستال سولباكين

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إيطاليا والنرويج في المباريات الأخيرة

إيطاليا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
18/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

NOR
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
22/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات إيطاليا والنرويج في المباريات الخمس الأخيرة

إيطاليا

آخر 5 مباريات

NOR

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

6

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب إيطاليا والنرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

