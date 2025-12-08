تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoإنتر
جيوسيبي ميازا
team-logoليفربول
شاهد من أي مكان في العالم عبر
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب جوزيبي مياتزا، لاستضافة مباراة هامة وقوية تجمع بين إنتر وليفربول، في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

إنتر يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد النتائج الجيدة التي يحققها في الموسم الحالي، وسيعمل على مصالحة الجماهير بعد الخسارة الأخيرة من أتلتيكو مدريد، في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يعاني ليفربول، بشكل واضح هذا الموسم سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي، وخسر في الجولة الماضية أمام ايندهوفن الهولندي برباعية، وسيطمح على أن تكون مواجهة النيراتزوري، هي نقطة تصحيح المسار.

ويأتي إنتر، في المركز الرابع من ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا ومعه 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر، بينما يحتل ليفربول، المركز الثالث عشر بعدما جمع تسع نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وليفربول، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، على ملعب جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال أوروبا - دوري أبطال أوروبا
جيوسيبي ميازا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وليفربول في الجولة الخامسة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التشكيلات المحتملة إنتر ضد ليفربول

إنترHome team crest

3-5-2

التشكيل

4-4-2

Home team crestليفربول
1
يان سومر
15
فرانشيسكو آتشيربي
31
يان بيسيك
95
أليساندرو باستوني
30
كارلوس أوجوستو
22
هنريك مخيتاريان
32
فيديريكو ديماركو
23
نيكولو باريلا
20
هاكان تشالهان أوغلو
10
لاوتارو مارتينيز
9
ماركوس تورام
1
أليسون بيكر
5
إبراهيما كوناتي
12
كونور برادلي
26
اندري روبرتسون
4
فيرجيل فان ديك
10
أليكسيس ماك اليستير
8
دومينيك سوبوسلاي
7
فلوريان فيرتس
38
ريان جرافينبيرش
22
هوجو إيكيتيكي
9
أليكسندر إيساك

4-4-2

ليفربولAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج إنتر وليفربول في المباريات الأخيرة

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ إنتر وليفربول وأيندهوفن الأخيرة

إنتر

آخر 4 مباريات

ليفربول

1

انتصار

0

تعادل

3

انتصارات

1

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/4
سجل كلا الفريقين
0/4

ترتيب إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

إعلان
0