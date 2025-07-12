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بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

إنتر ميامي v ناشفيلالقنوات الناقلةإنتر مياميالدوري الأمريكيناشفيل

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يعود إنتر ميامي، إلى مباريات الدوري الأمريكي، بعد نهاية مشواره في كأس العالم للأندية، ويستضيف نظيره ناشفيل.

ويحتل ليونيل ميسي، ورفاقه المركز الخامس في ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 35 نقطة، بعد لعب 18 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن فيلادلفيا يونيون، المتصدر و6 نقاط عن الخصم ناشفيل الوصيف.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الأحد 13 يوليو 2025 على ملعب تشايس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة إلا الربع صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2025؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، إلا أن قناة دبي الرياضية، أعلنت عن إذاعة بعض مباريات البطولة.

كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق "Apple TV" يمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 من خلاله عبر أجهزتك المختلفة.

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المباراةإنتر ميامي - ناشفيل
التاريخالأحد 13 يوليو 2025
موعد المباراة02:45 مصر والسعودية
الملعبتشايس
القنوات الناقلةApple TV
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الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي
Chase Stadium

الإصابات والغائبون في مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إنتر ميامي وناشفيل في المباريات الأخيرة

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

NSC
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025