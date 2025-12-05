تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الأمريكي
team-logoإنتر ميامي
Chase Stadium
team-logoفانكوفر وايت كابس
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل فانكوفر وايت كابس ضيفًا على إنتر ميامي، الأحد بملعب تشايس، في نهائي الدوري الأمريكي 2025.

وعبر إنتر ميامي عقبة نيويورك سيتي في نصف النهائي، بينما أقصى فانكوفر فريق سان دييجو من الدور ذاته.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

موعد مباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025 هو يوم السبت 6 ديسمبر 2025 على ملعب تشايس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الأمريكي - التصفيات النهائية
Chase Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة جميع مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

نتائج إنتر ميامي وفانكوفر في المباريات الأخيرة

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
17/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

فانكوفر ويتكابس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات إنتر ميامي وفانكوفر في الخمس مباريات الأخيرة

إنتر ميامي

آخر 3 مباريات

فانكوفر ويتكابس

1

انتصار

0

تعادل

2

انتصاران

3

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/3
سجل كلا الفريقين
2/3

ترتيب إنتر ميامي وفانكوفر في الدوري الأمريكي 2025

