ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل فانكوفر وايت كابس ضيفًا على إنتر ميامي، الأحد بملعب تشايس، في نهائي الدوري الأمريكي 2025.

وعبر إنتر ميامي عقبة نيويورك سيتي في نصف النهائي، بينما أقصى فانكوفر فريق سان دييجو من الدور ذاته.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

موعد مباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025 هو يوم السبت 6 ديسمبر 2025 على ملعب تشايس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الأمريكي - التصفيات النهائية Chase Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وفانكوفر في نهائي الدوري الأمريكي 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة جميع مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

