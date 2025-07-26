تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الأمريكي
team-logo
Chase Stadium
team-logo
شاهد جميع مباريات الدوري الأمريكي 2025 الآن
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الأمريكي
سينسيناتي
إنتر ميامي
إنتر ميامي ضد سينسيناتي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف إنتر ميامي خصمه سينسيناتي، الأحد بملعب تشايس، ضمن منافسات الدوري الأمريكي 2025.

إنتر ميامي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي بينما يتصدر سينسيناتي الجدول.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الأحد 27 يوليو 2025 على ملعب تشايس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والربع صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر وبتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، إلا أن قناة دبي الرياضية، أعلنت عن إذاعة بعض مباريات البطولة.

كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق "Apple TV" يمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025 من خلاله عبر أجهزتك المختلفة.

شاهد مباريات إنتر ميامي عبر Apple TV+
اشترك الآن
المباراةإنتر ميامي - سينسيناتي
التاريخالأحد 27 يوليو 2025
موعد المباراة02:15 مصر والسعودية
الملعبتشايس
القنوات الناقلةApple TV
crest
الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي
Chase Stadium

الإصابات والغائبون في مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إنتر ميامي وسينسيناتي في المباريات الأخيرة

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

CIN
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025