ما القنوات الناقلة لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الدوري الإسباني
team-logoإلتشي
إستاديو مارتينيز فاليرو
team-logoريال مدريد
أحمد مجدي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، لاستقبال مباراة هامة، تجمع بين إلتشي وريال مدريد، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

الملكي يبحث عن تحقيق الانتصار بعد خسارة نقطتين أمام رايو في الجولة الماضية، وبغية الحفاظ على الصدارة والابتعاد أكثر عن برشلونة.

بينما يسعى إلتشي لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق انتصار تاريخي على الملكي، خاصة وأنّ الفريق الصاعد حديثًا لليجا يقدم نتائج إيجابية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة إلتشي وريال مدريد، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 23 نوفمبر 2025، على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
إستاديو مارتينيز فاليرو

ما القنوات الناقلة لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

تشكيلات إلتشي ضد ريال مدريد

إلتشيHome team crest

5-3-2

التشكيل

3-4-1-2

Home team crestريال مدريد
13
إينياكي بينيا
22
D. Affengruber
39
هيكتور فورت
15
A. Nunez
11
جيرمان فاليرا
23
فيكتور شوست
14
C
أليكس فيباس
8
M. Aguado
19
جرادي ديجانا
10
رافا مير
9
أندريه سيلفا
1
C
تيبو كورتوا
24
دين هويسين
17
راؤول اسينسيو
18
ألفارو كاريراس
15
أردا جولر
5
جود بيلينجهام
12
ترينت ألكسندر أرنولد
20
فيران جارسيا
19
داني سيبايوس
11
رودريجو جوس
10
كيليان مبابي

3-4-1-2

ريال مدريدAway team crest

إلتشي
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • ايدير سارابيا

ريال مدريد
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • تشابي ألونسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج إلتشي وريال مدريد في المباريات الأخيرة

إلتشي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات إلتشي وريال مدريد في المباريات الخمس الأخيرة

إلتشي

آخر 5 مباريات

ريال مدريد

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

4

الأهداف المسجلة

13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

0