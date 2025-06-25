ما القنوات الناقلة لمباراة آوراوا ريد دياموندز ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كيفية مشاهدة مباراة آوراوا ريد دياموندز ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025

يستعد مونتيري لمواجهة حاسمة ضد آوراوا ريد دياموندز في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية 2025.

مونتيري تعادل في مباراتين ضد إنتر وريفير بليت ولا بديل عن الفوز ضد آوراوا ريد دياموندز خاصة وأنّ منافسيه يلعبان ضد بعضهما البعض على مقعد مؤهل.

وفي حال الفوز، وخسارة إنتر أو ريفير بليت، تتأهل كتيبة سيرجيو راموس إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وفي التقرير الآتي نستعرض القنوات الناقلة لمباراة مونتيري وآوراوا ريد دياموندز في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ما القنوات الناقلة لمباراة آوراوا ريد دياموندز ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN .

كيف تشاهد مباراة آوراوا ريد دياموندز ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة آوراوا ريد دياموندز ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

ما موعد مباراة آوراوا ريد دياموندز ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025؟

كأس العالم للأندية - المجموعة E Rose Bowl

القنوات الناقلة التعليق DAZN حماد العنزي

وعد مباراة آوراوا ريد دياموندز ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الخميس 26 يونيو 2025، على ملعب روز بول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 04:00 بتوقيت مصر والسعودية.

الإصابات والغائبون في مباراة آوراوا ريد دياموندز ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج آوراوا ريد دياموندز ومونتيري في المباريات الأخيرة

ترتيب مجموعة آوراوا ريد دياموندز ومونتيري في كأس العالم للأندية 2025