كأس رابطة المحترفين
team-logoآرسنال
ملعب الإمارات
team-logoتشيلسي
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل تشيلسي، ضيفًا على آرسنال، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الإمارات.

تشيلسي انتصر في مباراة الذهاب 3-2 وعينه على تكرار النتيجة الإيجابية للوصول إلى النهائي ومواجهة الفائز من مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، هو الثلاثاء 3 فبراير 2026، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

كأس رابطة المحترفين - كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين
ملعب الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي البطولة ، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عربي

القنوات الناقلة
beIN SPORTS 1
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026

التشكيلات المحتملة آرسنال ضد تشيلسي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ميكيل آرتيتا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ليام روسينيور

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج آرسنال وتشيلسي في المباريات الأخيرة

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تشيلسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي في المباريات الأخيرة

آرسنال

آخر 5 مباريات

تشيلسي

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

11

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5
