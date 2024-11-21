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دوري روشن السعودي
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بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟...

يستقبل القادسية، نظيره النصر في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأول بارك.

النصر، يريد مواصلة الفوز والتقدم نحو المنافسة على الصدارة، في ظل تغريد الهلال خارج السرب بشكل تام دون أن ينهزم في أي مباراة حتى الآن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقة لمباراة النصر والقادسية في الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة البداية في تمام 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والقادسية على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة النصر والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالنصر - القادسية
التاريخالجمعة 22 نوفمبر 2024
الموعد19:00 مصر، 20:00 السعودية
الملعب

الأول بارك

القنوات الناقلةSSC 1 HD
SSC 1 SD
المشاهدة عبر الإنترنتشاهد
التعليقفهد العتيبي
عائد العصيمي
حاتم بطيشة
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