كأس أمم إفريقيا
team-logoالمغرب
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoتنزانيا
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في دور 16 كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، مباراة قوية بين المغرب وتنزانيا، ضمن مواجهات الدور الـ 16 من كأس إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

المنتخب المغربي تأهل إلى دور الـ 16 برصيد 7 نقاط بعد الفوز على جزر القمر في المباراة الافتتاحية ثم التعادل مع مالي بهدف لمثله وأخيرًا فاز على زامبيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في دور 16 كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المغرب وتنزانيا في دور 16 كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة المغرب وتنزانيا في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025، هو الأحد 4 يناير 2026، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساء بتوقيت المغرب، السابعة مساء بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

crest
كأس أمم إفريقيا - Africa Cup of Nations Final Stage
Prince Moulay Abdellah Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في دور 16 كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا في دور 16 كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1  بتعليق جواد بدة.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب وتنزانيا في دور 16 كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا في دور 16 كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب وتنزانيا في دور 16 كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة المغرب ضد تنزانيا

المغربHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestتنزانيا
1
ياسين بونو
18
جواد الياميق
26
أنس صلاح الدين
5
نايف أكرد
3
نصير مزراوي
4
سفيان أمرابط
24
نيل العيناوي
8
عز الدين أوناحي
10
إبراهيم دياز
20
أيوب الكعبي
11
اسماعيل صيباري
1
H. Masaranga
5
ديكسون جوب
14
B. Mwamnyeto
4
ابراهيم عبدالله حماد
15
M. Husseini
12
سايمون مسوفا
25
الحاجي منوجا
20
نوفاتوس ميروشي
27
A. Msanga
6
فيصل سالوم
10
مبوانا ساماتا

4-2-3-1

تنزانياAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • وليد الكركراكي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ميغيل غاموندي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج المغرب وتنزانيا في المباريات الأخيرة

المغرب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تنزانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات المغرب وتنزانيا الأخيرة

المغرب

آخر 5 مباريات

تنزانيا

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

10

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5
0