ما القنوات الناقلة لمباراة العروبة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة العروبة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟...

يتزين ملعب جامعة الجوف، لاستقبال مواجهة تجمع بين العروبة والاتحاد، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025.

ويدخل الاتحاد المباراة بهدف مواصلة الانتصارات وملاحقة الهلال على قمة الترتيب، خاصة بعد الانتصار في الديربي أمام الأهلي.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي سقط في فخ التعادل أمام النصر، أي أنّ الفوز يضمن للعميد الصدارة ولو بصورة مؤقتة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقة لمباراة العروبة والاتحاد في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة العروبة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة العروبة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 7 نوفمبر 2024 على ملعب جامعة الجوف.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة العروبة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة العروبة والاتحاد على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة العروبة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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