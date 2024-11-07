ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟...

يحل النصر ضيفًا على نظيره الرياض في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

النصر، يريد مصالحة جماهيره بعد التعادل في المباراة الماضية أمام الهلال، كما يحتل المركز الثالث خلف الاتحاد والزعيم ويبحث عن التقدم أكثر في سلم الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقة لمباراة الرياض والنصر في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 8 نوفمبر 2024 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الرياض والنصر على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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