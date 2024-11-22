ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟...

يستقبل الخليج، نظيره الهلال في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الحادي عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

الهلال، يريد مواصلة الفوز والانفراد بالصدارة، بعد أن فاز في الجولة الماضية على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف يريد الاستمرار على نفس النسق بعد التوقف الدولي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقة لمباراة الخليج والهلال في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025>

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 23 نوفمبر 2024 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

GOAL

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الخليج والهلال على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.