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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟...

يحل الأهلي، ضيفًا على نظيره التعاون في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

الأهلي، يريد مواصلة الفوز والتقدم نحو المنافسة على بالصدارة، بعد أن فاز في الجولة الماضية على الوحدة بهدف نظيف سجله رياض محرز.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 7 ديسمبر 2024 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة..

المباراة التالية

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة التعاون والأهلي على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة التعاون والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالتعاون - الأهلي
التاريخالسبت 7 ديسمبر 2024
الموعد19:00 مصر، 20:00 السعودية
الملعب

ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة

القنوات الناقلةSSC Extra 1 HD

SSC Extra 1 SD

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التعليقعيسى الحربين
عائد العصيمي
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