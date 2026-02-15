Goal.com
مباشر
دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoالأهلي
team-logoشباب أهلي دبي
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف الأهلي السعودي نظيره على نظيره شباب آهلي دبي  على استاد الإنماء، ضمن مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف حجز المركز الثاني بعد حسم تأهله إلى دور الـ 16 وحجز الهلال للصدارة في دور المجموعات، بينما يرغب شباب الأهلي في حسم تأهله رسميًا خاصة وأنّه يحتل المركز السادس ولديه فرصة للتأهل.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 هو يوم الإثنين 16 فبراير 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال آسيا النخبة - منطقة الغرب

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق أحمد البلوشي، وعبر الكأس 5 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس. 

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 2 HDأحمد البلوشي
TOD TV
AlKass five خليل البلوشي

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد شباب أهلي دبي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • باولو سوسا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي وشباب أهلي دبي في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

شباب الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5
ر

تاريخ مواجهات الأهلي وشباب أهلي دبي في المباريات الأخيرة

الأهلي

آخر 5 مباريات

شباب الأهلي

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

9

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب الأهلي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

0