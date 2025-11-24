موعد مباراة الأهلي القادمة ضد القادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

يستضيف الأهلي نظيره القادسية على استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026.

الأهلي نجح في الإطاحة بالحزم في ثمن النهائي، ويبحث عن حصد اللقب بعد التتويج بالسوبر مع انطلاق الموسم الجديد ليؤكد تفوقه المحلي بعد تفوقه الأسيوي الموسم الماضي.

أما القادسية، فاستطاع الوصول إلى نهائي النسخة الماضية التي خسرها أمام الاتحاد، ويرغب هذه المرة في تكرار هذا الإنجاز بل والوصول لأبعد منه.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة .