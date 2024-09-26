ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 2024؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة المفتوحة والمجانية لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الإفريقي 2024 والتعليق وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

شهد المشهد الكروي القاري عودة ديربي القمة المصرية، حيث يستعد قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، لخوض مواجهة نارية في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

هذه المواجهة التي تجمع بين عملاقي الكرة المصرية تأتي بعد أن توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بينما نجح الزمالك في الفوز بلقب كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 2024.. وكيف تشاهدها عبر القنوات المفتوحة والمجانية وكذلك عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 2024؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 2024، هو الجمعة 27 سبتمبر 2024، على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 2024؟

سوف يتم نقل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 2024 عبر قناة beIN Sports HD المفتوحة والمجانية.

هذا بجانب قناة MBC مصر 2 المجانية والمفتوحة، لكي يستطيع الجميع متابعة ديربي القاهرة الأمتع والأجمل.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 2024؟عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 2024 عبر الحساب الرسمي لقنوات بي إن سبورتس عبر يوتيوب.

كما يتم نقل المباراة عبر موقع جول دوت كوم، على أن يتم نشر البث قبل المواجهة بنحو ساعة.