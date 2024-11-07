ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟...

يستقبل الأهلي نظيره الرائد في مباراة ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الجوهرة المشعة.

ويريد الأهلي عدم التفريط في أي نقاط لمواصلة مسيرته نحو المنافسة على اللقب الذي يفتقد تحقيقه منذ عام 2016.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقة لمباراة الأهلي والرائد في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 8 نوفمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة والثلث مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والثلث بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والرائد على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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