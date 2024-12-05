ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟...

يستقبل الاتحاد نظيره النصر في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الجوهرة المشعة.

ويريد الاتحاد عدم التفريط في أي نقاط لمواصلة مسيرته نحو الحفاظ على لقبه الذي حققه عن جدارة الموسم قبل الماضي.

لكنه يواجه النصر الذي سيعتبر تلك المباراة مباراة حياة أو موت لتضييق الخناق على الاتحاد والهلال في المراكز الأولى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقة لمباراة الاتحاد والنصر في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 6 ديسمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والنصر على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.