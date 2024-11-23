ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل الاتحاد نظيره الفتح في مباراة ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
ويريد الأهلي عدم التفريط في أي نقاط لمواصلة مسيرته نحو المنافسة على اللقب الذي يتنافس فيه بضراوة مع الهلال المتصدر.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد القادمة ضد الفتح في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
ما موعد مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأحد 24 نوفمبر 2024 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة البداية في تمام 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والفتح على شاشتها.
كيف تشاهد مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الاتحاد - الفتح
|التاريخ
|الأحد 24 نوفمبر 2024
|الموعد
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|الملعب
الأمير عبد الله الفيصل
|القنوات الناقلة
|SSC 1 HD
SSC 5 HD
|المشاهدة عبر الإنترنت
|شاهد
|التعليق
|مشاري القرني
|أحمد النفيسة
|عيسى الزدجالي