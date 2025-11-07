ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية إلى مواجهة نارية مرتقبة، حين يحتضن ملعب الإنماء مساء السبت ديربي جدة التاريخي بين الاتحاد والأهلي، في قمة الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي موسم 2025-2026.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا وأهمية مضاعفة لكلا الفريقين، إذ يدخل الاتحاد اللقاء باحثًا عن انتصار يعيد الثقة إلى جماهيره بعد تعادله المثير أمام الخليج (4-4)، بينما يأمل الأهلي في استعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات عقب تعادله في الجولة الماضية أمام الرياض بهدف لكل فريق.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

ما موعد مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 8 نوفمبر 2025، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

نتائج الاتحاد والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والأهلي في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026