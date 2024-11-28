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Al Ain v Al-Ahli - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport
دوري روشن السعودي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالأهلي v الوحدةالأهليالوحدة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟...

يستقبل الأهلي نظيره الوحدة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

بالتأكيد يرغب أنصار الفريقين وعلى رأسهم الأهلاوية في مشاهدة المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 29 نوفمبر 2024 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

المباراة التالية

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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والوحدة على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالأهلي - الوحدة
التاريخالجمعة 29 نوفمبر 2024
الموعد19:00 مصر، 20:00 السعودية
الملعب

الأمير عبدالله الفيصل

القنوات الناقلةSSC Extra 1 HD

SSC Extra 1 SD

المشاهدة عبر الإنترنتشاهد
التعليقسعد يحيى
أحمد النفيسة
فارس عوض
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