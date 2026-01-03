تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoإنتر
جيوسيبي ميازا
team-logoبولونيا
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب جوزيبي مياتزا مباراة مهمة تجمع إنتر وبولونيا ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل النيراتزوري الصدارة برصيد 36 نقطة، بعد الفوز على أتالانتا في الجولة السابقة بهدف دون رد، ليستمر في التربع على عرش صدارة السيري آ بفارق نقطة واحدة فقط عن ميلان، لذا فبالتأكيد يسعى الإنتر لاستغلال هذه الهدية والمحافظة على مركزه الأول.

على الجانب الآخر يحتل بولونيا المركز السابع برصيد 26 نقطة، ولم يُهزم سوى في 4 مواجهات فقط من أصل 16 لقاء خاضهم في الدوري حتى الآن، كما أنه استطاع أن يتأهل على حساب الأفاعي في كأس إيطاليا منذ أسابيع قليلة، لذاً فقد يكون عقبه كبيرة أمام الإنتر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وبولونيا في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 4 يناير 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
جيوسيبي ميازا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة إنتر ضد بولونيا

إنترHome team crest

3-5-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبولونيا
1
يان سومر
95
أليساندرو باستوني
31
يان بيسيك
25
مانويل أكانجي
20
هاكان تشالهان أوغلو
11
لويس هنريكي
22
هنريك مخيتاريان
32
فيديريكو ديماركو
23
نيكولو باريلا
10
لاوتارو مارتينيز
9
ماركوس تورام
13
فيدريكو رافايليا
26
جون لوكومي
2
اميل هولم
22
تشارالامبوس لايكوجيانيس
14
T. Heggem
19
لويس فيرجسون
11
جوناثان رو
8
ريمو فريلير
7
ريكاردو أورسوليني
80
جيوفاني فابيان
24
تيس دالينغا

4-2-3-1

بولونياAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فنتشينزو إيتاليانو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج إنتر وبولونيا في المباريات الأخيرة

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

بولونيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات إنتر وبولونيا الأخيرة

إنتر

آخر 5 مباريات

بولونيا

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب إنتر وبولونيا في الدوري الإيطالي 2025-2026

0