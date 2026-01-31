ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب فريولي لاستقبال مباراة مهمة تجمع أودينيزي وروما ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الجيلاروسي 43 نقطة، يحتل بها المركز الرابع بعد التعادل المثير في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام ميلان، ويسعى الذئاب لعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على صدارة السكوديتو.

على الجانب الآخر يحتل أودينيزي المركز الـ 11 برصيد 29 نقطة، ويطمح في تقديم عروض جيدة والخروج بنتيجة إيجابية، خاصة بعد آن أرتفعت معنوياتهم آثر الانتصار في الجولة السابقة على فيرونا بثلاثية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة أودينيزي وروما في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الإثنين 2 فبراير 2026، على ملعب فريولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي ستاديو فريولي

ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج أودينيزي وروما في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات أودينيزي وروما الأخيرة

ترتيب أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026