الدوري الإيطالي
team-logoأودينيزي
ستاديو فريولي
team-logoإنتر
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب فريولي مباراة مهمة تجمع أودينيزي وإنتر ضمن الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحافظ النيراتزوري على الصدارة برصيد 46 نقطة، بعد الانتصار في اللقاء الأخير على ليتشي، ويسعى الإنتر للحفاظ على نغمة الانتصارات والتمسك بصدارة السيري آ.

على الجانب الآخر يحتل أودينيزي المركز العاشر برصيد 26 نقطة، ويُعد في المنطقة الأمنة من الهبوط، ولكن بالتأكيد سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية في اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أودينيزي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة أودينيزي وإنتر في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 17 يناير 2026، على استاد فريولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
ستاديو فريولي

ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أودينيزي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أودينيزي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أودينيزي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة أودينيزي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة أودينيزي ضد إنتر

أودينيزيHome team crest

4-4-1-1

التشكيل

3-5-2

Home team crestإنتر
40
مادوكا اوكوي
27
كريستيان كاباسيلي
11
حسن كامار
31
ثوماس كريستينسين
28
عمر سوليت
32
يورغن إيكيلينكامب
14
آرثر عطا
59
أليساندرو زانولي
8
جيسبير كارلستروم
24
جاكوب بيتروفسكي
9
كينان ديفيس
1
يان سومر
25
مانويل أكانجي
31
يان بيسيك
30
كارلوس أوجوستو
23
نيكولو باريلا
11
لويس هنريكي
32
فيديريكو ديماركو
8
بيتار سوسيتش
22
هنريك مخيتاريان
94
فرانشيسكو بيو إسبوزيتو
10
لاوتارو مارتينيز

3-5-2

إنترAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كوستا رونيايتش

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج أودينيزي وإنتر في المباريات الأخيرة

أودينيزي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات أودينيزي وإنتر الأخيرة

أودينيزي

آخر 5 مباريات

إنتر

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب أودينيزي وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026

