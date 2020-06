مايوركا ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

مايوركا 0 × 0 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

دقيقة حداد على أرواح ضحايا الكورونا يقفها اللاعبون قبل انطلاق المباراة.

يبدأ المدرب فيسينتي مورينو بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

مانولو رينا

خوان ساستر - أنطونيو راييو - مارتن فالخينت - أليخاندرو بوزو

تاكيفوسا كوبو - سالفا سيفييا - مارك بيدروزا - داني رودريجيز

أنتي بوديمير - خوان هيرنانديز

البدلاء: عبدون براتس - فران جوميز - أليكساندر شيدلار - أليكس فيباس - بابلو كافاريا - يانيس ساليبور - تشيسكو كامبوس - إدريسو بابا - أليكساندر ترايكوفسكي - جوسيب سيني -ميكيل باريرا.

يبدأ المدرب كيكي سيتين بطريقة (4-3-3)، والتشكيل هو:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال

أنطوان جريزمان - مارتن برايثوايت - ليونيل ميسي

