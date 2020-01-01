مايوركا ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة
اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة
مايوركا 0 × 0 برشلونة
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين
1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.
دقيقة حداد على أرواح ضحايا الكورونا يقفها اللاعبون قبل انطلاق المباراة.
برشلونة خسر 5 مباريات خارج كامب نو هذا الموسم 👀— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2020
أكثر عدد هزائم خارج أرضه منذ موسم 2007-2008 😳 pic.twitter.com/qAq40DHwuo
أصدقاء الأمس، منافسي اليوم 💪— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2020
أنسو فاتي يلتقط صورة مع زميله السابق في برشلونة تاكيفوسا كوبو، لاعب مايوركا المعار من ريال مدريد. 🤳 pic.twitter.com/lOfHBIZgGJ
تشكيل مايوركا:
يبدأ المدرب فيسينتي مورينو بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-4-2
مانولو رينا
خوان ساستر - أنطونيو راييو - مارتن فالخينت - أليخاندرو بوزو
تاكيفوسا كوبو - سالفا سيفييا - مارك بيدروزا - داني رودريجيز
أنتي بوديمير - خوان هيرنانديز
🧗🏽¡Once titular! #HastaLaÚtimaGota pic.twitter.com/GqpK6Tr2vx— Real Mallorca 🧗🏽👹 (@RCD_Mallorca) June 13, 2020
البدلاء: عبدون براتس - فران جوميز - أليكساندر شيدلار - أليكس فيباس - بابلو كافاريا - يانيس ساليبور - تشيسكو كامبوس - إدريسو بابا - أليكساندر ترايكوفسكي - جوسيب سيني -ميكيل باريرا.
تشكيل برشلونة:
يبدأ المدرب كيكي سيتين بطريقة (4-3-3)، والتشكيل هو:
التشكيل | 4-3-3
جوردي ألبا - رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو
فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال
أنطوان جريزمان - مارتن برايثوايت - ليونيل ميسي
THE WAIT IS OVER 🚨— Goal (@goal) June 13, 2020
Lionel Messi STARTS for Barcelona against Real Mallorca 🤩#MallorcaBarca pic.twitter.com/hVGNF4jpbo
البدلاء: نيتو - أليكس كولادو - صامويل أومتيتي - مونتشو - أرتور - لويس سواريز - إنياكي بينيا - جونيور فيربو - إيفان راكيتيتش - ريكي بويج - نيلسون سيميدو - أنسو فاتي.
نادي مايوركا في مراكز الهبوط حيث جمع 25 نقطة فقط منذ بداية الموسم، في الجانب الآخر العملاق الكتالوني كان يحتل المركز الأول برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف،وكان يتمنى عشاق البرسا لعب هذه المباراة السهلة لبرشلونة في الدوري الإسباني .
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة الأولى بعد العودة من توقف فيروس كورونا، والتي ستكون ضد مايوركا في الجولة 28 من الدوري الإسباني.