بوتشيتينو: سننافس ليفربول ومانشستر سيتي على اللقب بشرط وحيد

ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام يؤكد أن فريقه سينافس على اللقب لو أستمر بتقديم ذلك الأداء في المستقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن سعادته الكبيرة بالأداء الذي يقدمه الفريق في الفترة الماضية من الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للسيبرز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة، وأكد خلالها أن الفريق سيحاول المنافسة حتى نهاية الموسم.

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وقال بوتشيتينو: "نحن في مركز جيد للغاية لكننا نستحق أن نتواجد هنا، لكن لنتسمر في مركز المنافسة حتى نهاية الموسم علينا أن نظهر استمرارية كبيرة".

وأضاف: "ألي تواجد مع الفريق بالأمس بعد فترة ابتعاد عن المشاركة، وأخبرني هذا الصباح أنه سيكون جاهزًا للمشاركة من الآن فصاعد".

وأكمل: "أخبرته أنه لا توجد مشاكل عليه فقط أن يتدرب وسنرى كيف هي حالته البدنية ونقيمها وبناءً عليها سنتخذ القرار النهائي".

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واختتم تصريحاته: "مانشستر سيتي أظهر للجميع أنه خصمًا صعبًا بعد الفوز بالدوري الموسم الماضي، كذلك ليفربول قام باستثمارات هائلة ويقدم مستويات عظيمة".

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بينما يتصدر ليفربول الترتيب بـ 51 نقطة.