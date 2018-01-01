ميسي: المنافسة مع رونالدو صحية ونيمار لن يعود برشلونة ولم أندهش من ترتيبي في الكرة الذهبية

تعرف على رأي ميسي في تحدي رونالدو واللعب بالدوري الإيطالي وكذلك الكرة الذهبية

تحدث ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، حول المنافسة مع نجم ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو، والعمل تحت قيادة بيب جوارديولا ورأيه في الكرة الذهبية.

ميسي حقق الكرة الذهبية 5 مرات ليكون أكثر لاعب فوزًا بها بالتساوي مع كريستيانو رونالدو.

وقال ميسي في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الكرة الذهبية جائزة تعني الكثير للجميع، ولا أعتبرها جائزة فردية بل هي للفريق ككل كما جائزة زامورا التي يحصل عليها حارس المرمى. أتمنى الفوز بها مرة أخرى، وكذلك حصد لقب دوري أبطال أوروبا".

وأوضح: صراحة لا أضع اهتمامًا كبيرًا للجائزة، حينما شاهدت الأسماء المرشحة للكرة الذهبية الأخيرة كنت أعرف أنني لن أفوز بها ولم أفكر إن كنت سأحقق المركز الثالث أو الرابع أو الخامس ولذلك لم أكن متفاجئًا من الترتيب لأنني أتوقع أي شيء".

وتابع: "تفاجئت حينما لم يشارك مارك أندريه تيرشيتجن أساسيًا في كأس العالم، لقد قدّم معنا موسمًا مميزًا للغاية وكان أساسيًا بانتظام، ولكن في الأخير قرارت المدربين تخصهم وحدهم ولا أعلق على ذلك".

هداف الدوري الإسباني التاريخي تمنى أن يلعب يومًا تحت قيادة بيب جوارديولا مرة أخرى لأنّه أفضل مدرب عمل معه، مشيرًا إلى صعوبة الأمر في الفترة الحالية.

وحول لاعبا أياكس، فرانكي دي يونج وماتياس دي ليخت، صرّح ليو: "إنهما يلعبان في مدرسة قريبة من طريقة برشلونة للغاية فيما يتعلق بالاستحواذ واللعب بالأقدام كما أنهما صغار في السن ولديهما مستقبل مشرق".

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وأشار البرغوث إلى أنّه يتدرب بانتظام على التسديد وبالتحديد من خارج منطقة الجزاء سواء من ضربات حرة أو غيرها وكذلك يسعى لتطوير نفسه فيما يتعلق بركلات الجزاء، موضحًا أنّه لا يتقف أبدًا عن التدريب.

وبالنسبة لتفوقه في الركلات الحرة مقابل إخفاقه في ضربات الجزاء، أوضح: "الأمران مختلفان، ففي الضربة الحرة يكون هناك مسافة وحاجز ولذلك يجب التسديد بطريقة معينة ولا يوجد ضغط إهدار الكرة كما يحدث في ضربات الجزاء كما أن حارس مرمى يشعر بسهولة في التصدي لركلة الجزاء أكثر لأنّه يرى اللاعب وتحركاته بوضوح".

ميسي تطرق للحديث عن طريقة اللعب في الموسم الماضي والحالي بقوله: "في هذا العام نلعب 4-3-3 أغلب الوقت، الموسم الماضي لعبنا 4-4-2 وكان ذلك أصعب في بناء الهجمات والاستحواذ على الكرة عكس ما يحدث الآن، حاليًا هناك مساحات كبيرة في خط الدفاع لم تكن موجودة الموسم الماضي ومع ذلك أنا مرتاح الموسم الحالي أكثر لأن الدفاع بالنسبة لنا يكون بالضغط والسيطرة على الكرة وفي المباريات الأخيرة تحسنا كثيرًا دفاعيًا وأتمنى الاستمرار".

وأردف: "في البداية تفاجئت بقدرات كارليوس آلينا وخوان ميراندا وريكي بويج ولكن بعد أن تدربوا معنا لفترة عرفت إمكانيتهم وسعيد بأن النادي لا يزال يهتم بالأكاديمية ولديه تلك المواهب، وأتمنى دائمًا تصعيد مثل هؤلاء اللاعبين، رغم ذلك أرى أن الأمر معقدًا. المهم هو الاستثمار في الأكاديمية".

وواصل: "أعتقد أننا الموسم الحالي نمتلك تشكيل جيد للغاية والاعتماد على اللاعبين أمر يعود إلى المدرب، كما أنّ وجود الشباب معنا سيكون أمرًا جيدًا وسوف يساندون الفريق في المباريات الهامة".

لعب الكرة على الملاعب الطبيعية ✅

لعب الكرة على الأراضي المستوية ✅

مستوى الكائنات الفضائية ✅👽



حان الوقت لاختبار جديد لميسي.. 🐐



(📽️: IG/leomessi) pic.twitter.com/2hgRAbNTOe — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

أكثر لاعب حقق الحذاء الذهبي في التاريخ أشار إلى أنّه يفتقد لأندريس إنييستا سواء داخل أو خارج الملعب، كما أوضح أنّ الدوري الإسباني صار أكثر تعقيدًا والفرق أكثر قوة والفوز بالليجا لن يكون سهلًا والأمر لا يتوقف على ريال مدريد وأتلتيكو فقط، مشيرًا إلى أنّ التنافس أمر مفيد للجماهير ويجعل البطولة أكثر سخونة.

وحول عثمان ديمبلي، قال ميسي: "داخل الملعب هو ظاهرة ولديه كل الإمكانيات ليحقق كل ما يرغب في كرة القدم ولكن الأمر عائد إليه. اللاعب لا يزال صغيرًا ويتأقلم على أسلوب الفريق والحياة في المدينة وأرى أنّ قلة الحديث عنه في الإعلام أفضل لأنها تجعله يركز أكثر. لقد عرف أخطائه ويحاول تصحيحها وهذا أمر جيد للغاية وعلينا جميعًا مساعدته".

أما بالنسبة لتأثير غياب كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، صرّح ليو: "في بداية الموسم قلت إنهم فريق كبير ولديه أكثر من لاعب جيد ولكن كريستيانو يؤثر في أي نادي يلعب لصالحه، فالبرتغالي يسجل الكثير من الأهداف في الموسم بجانب أمور أخرى ومن الطبيعي أن يكون هناك تراجعًا بعد غيابه لكن مؤمن أن ريال مدريد فريق عريق وسوف يتجاوز الأمر".

وتابع: "حينما كنت أنا ورونالدو في دوري واحد ونحاول الفوز بكل شيء كان الأمر جيدًا، كريستيانو لاعب عظيم للدوري ولريال مدريد والمنافسة بينا كانت صحية، ولكن رحيله لن يغير أي شيء في التنافس بين الفريقين".

وحول تحدي رونالدو له للعب في الدوري الإيطالي ، قال ميسي: "لا أريد تغيير الفريق، أنا هنا في أفضل نادي في العالم ولدينا تحديات كثيرة كل عام ولست بحاجة للتغيير لأواجه تحدي مختلف".

وبالانتقال للحديث عن المنافسة في دوري أبطال أوروبا، أوضح البولجا: "لم أشاهد أغلب مباريات باريس سان جيرمان في التشامبيونزليج لأنها كانت في نفس اليوم الذي نلعب فيه ولكني أعرف اللاعبين بالدوري الفرنسي وهو فريق مرشح. يوفنتوس كذلك فريق قوي وأصبح أخطر بوجود كريستيانو، أيضًا هناك مانشستر سيتي بإمكانيات لاعيبه وأسلوب اللعب. بايرن ميونخ بدأ في العودة في النتائج. أعتقد أن المنافسة في البطولة رائعة والمرشحين للقب كثر".

ميسي أشار إلى أنّ رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان أمر معقد للغاية موضحًا ترحيبه بعودة اللاعب لبرشلونة نظرًا لما قدمه وللعلاقة الجيدة بين الطرفين.

صاحب الكرة الذهبية 5 مرات تحدث عن تقنية حكم الفيديو المساعدة مؤكدًا أنّه في البداية لم يفهم آلية عملها ولم يفضلها ولكن بعد تطبيقها في الليجا يرى أنها قرارًا ناجحًا ومفيدًا لتجنب الأخطاء التحكيمية.

واختتم: "كرة القدم بالنسبة لي تعني الكثير للغاية ولكن العائلة تأتي في المقام الأول الآن، وأحاول تجنب الحديث عن كرة القدم في المنزل ولكن تياجو بدأ يفهم اللعبة بصورة أفضل عن باقي أخوته. أحاول الاستمتاع معهم بكل الطرق وخاصة في أعياد الميلاد".

ميسي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدفًا وكذلك أكثر من صنع أهدافًا بواقع 11 مرة.