ماني يعادل رقم صلاح كهداف لليفربول منذ بداية الموسم الماضي

ماني يواصل مرافقة صلاح على عرش ليفربول في الفترة الأخيرة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

واصل ساديو ماني التألق وسجل الهدف رقم 30 له مع ليفربول منذ بداية الموسم الماضي ليعادل رقم محمد صلاح كأكثر من سجل للريدز منذ بداية الموسم المنصرم وحتى الآن.

وجاء ذلك في الشوط الأول لمباراة ليفربول أمام مضيفه بيرنلي على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أليكساندر أرنولد هدف المباراة الأول، قبل أن يسجل ساديو ماني الهدف الثاني في شوط أول انتهى على وقع تقدم ليفربول بهدفين للا شيء.

وبهذا الهدف الذي سجله ماني، رفع النجم السنغالي رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى هدفين، وذلك بعد الهدف الذي سجله أمام ساوثامبتون في الجولة الثانية.

وبهذا الهدف، بات ماني يمتلك 30 هدفًا بقميص ليفربول منذ بداية الموسم الماضي وحتى الآن، كأثكثر من أي لاعب آخر وبالتساوي مع الفرعون المصري محمد صلاح.

لامبارد: فرطنا في الفوز وعلينا تحمل عواقب ذلك

يذكر أن ليفربول سيعود إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز في حال حقق الفوز على بيرنلي، حيث يحتل الصدارة مؤقتًا في الوقت الحالي مانشستر سيتي الفائز على برايتون عصر اليوم..