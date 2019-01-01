لامبارد: فرطنا في الفوز وعلينا تحمل عواقب ذلك

تصريحات فرانك لامبارد عقب تعادل تشيلسي أمام شيفلد يونايتد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال المدير الفني لنادي تشيلسي فرانك لامبارد إن فريقه فرط في انتصار كان في المتناول وعلى الجميع تحمل مسؤولية ذلك وعواقبه.

وسقط تشيلسي في فخ التعادل أمام ضيفه شيفلد يونايتد بهدفين لمثلهما، ليواصل فشله في تحقيق أي انتصار على ملعبه خلال الموسم الجديد..

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 31, 2019

وعقب المباراة، تحدث فرانك لامبارد لبي تي سبورتس، حيث أعرب عن أسفه بضياع نقطتين هامتين في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأضاف: "لقد ظهرنا بشكل جيد وقدمنا أداء مميزًا ونجحنا بالفعل في تسيير شوط المباراة الأول بالطريقة التي أحببنا وتوجنا ذلك بالتقدم بهدفين للا شيء"

وتابع: "من المؤسف أن نقدم مباراة جيدة ونخسر في النهاية بسب خطأ فردي في آخر الدقائق، هذه الأخطاء تحدث بشكل طبيعي في كرة القدم وعلينا التعامل معها بشكل طبيعي"

وقال أيضًا: "الدوري الإنجليزي لا يرحم، التقدم بهدفين للا شيء يجب أن يدفعك للبح عن هدف ثالث، في حال لم يحدث ذلك فلا شيء مضمون في بطولة كالتي نلعب فيها تلك"

وامتدح أبراهام حيث قال: "هو يقدم عملًا جيدًا ويواصل التحسن بمرور الجولات، يعجبني النسق الذي يقدمه هو وجميع الشباب الذين حصلوا على فرصتهم للمشاركة كأساسيين لأول مرة خلال هذا الموسم"

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يذكر أن تشيلسي نجح في الفوز بمباراة واحدة من المباريات الأربعة التي خاضها في البريميرليج هذا الموسم، حيث تعادل في مباراتين وخسر وفي واحدة.