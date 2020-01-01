ماني يشكر الشعب المصري ويؤكد فخره بجائزة الأفضل في أفريقيا

ماذا قال ماني للمصريين ولأبناء بلده عقب تفوقه على صلاح ومحرز وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا؟

قال نجم نادي ليفربول الإنجليزي وأفضل لاعب في أفريقيا ساديو ماني إنه يشعر بالسعادة والفخر لحصوله على هذه الجائزة وتتويجه بها لهذا العام.

وحصل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول ، على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2019، بعد المستوى المميز به طوال الموسم الماضي.

فوز ماني جاء في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بمدينة الغردقة بمصر، بحضور مجموعة من أبرز نجوم القارة السمراء وجياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وعقب تسلمه للجائزة أثنى أسطورة كرة القدم الأفريقية صامويل إيتو على ماني مؤكدًا أنه يعرف تمامًا هذه المشاعر التي يشعر بها في لحظة كتلك.

أما بالنسبة لماني، فقال حول تتويجه هذا العام إن تحقيق هذه الجائزة يعد شيئًا يدعو للفخر والسعادة لأنها تعبر عن جهد بذل خلال عام كامل.

وأضاف: "أحب كرة القدم وكل ما يرتبط بها، سعيد لوجودي بينكم هنا وفخور بالفوز بالجائزة التي أهديها لعائلتي وفريقي ليفربول وجميع المصريين هنا وكذلك مدربي يورجن كلوب"

وتابع: "إنه يوم عظيم لي ولمسيرتي وأحب أن أشكر جميع السنغاليين الذين دعموني في مشواري، أشعر بالسعادة لكونهم سعداء بتتويجي اليوم"

وأردف: "بالأخص أبناء قريتي والذين وعدتهم بأنني سأفوز بهذه الجائزة هذا العام، وأريد أن أوجه لهم رسالة شكر باللغة الفرنسية حتى أستطيع التعبير عن مشاعري لهم"

وأكمل: "لا أستطيع أن أصف مشاعري بعد الفوز بتلك الجائزة وبهذه المشاعر التي تحاوطني من قبل جميع الموجودين هنا في مصر، أشكر الجميع"

ماني يتفوق على محرز وصلاح ويحصد جائزة الأفضل في إفريقيا

يذكر أن صلاح غاب عن حضور الحفل لأسباب غير معروفة، ولم يظهر أيضاً رياض محرز بعد اعتذاره للمشاركة مع مانشستر سيتي في الديربي أمام يونايتد بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.